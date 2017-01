Joaquim de Almeida é rei em Hollywood

A primeira destas produções tem realização de Peter Facinelli – responsável pela saga ‘Twilight’ – e conta a história de um homem que assalta uma casa e acaba por encontrar uma jovem que tenta suicidar-se.Em ‘The Hitman’s Bodyguard’, Joaquim de Almeida irá contracenar com Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek e Gary Oldman, no relato de um guarda-costas contratado para proteger um assassino profissional.Já no terceiro título, o ator português encontra-se com Matt Damon, Kristen Wiig e Neil Patrick Harris numa sátira social sobre um homem que acha que teria uma vida melhor se fosse mais baixo.Na televisão, Joaquim de Almeida continuará a dar vida a Epifanio Vargas na segunda temporada de ‘Rainha do Sul’, a série sobre um cartel de droga que conseguiu chegar à liderança das audiências no dia em que é emitida (quinta-feira), e assumirá o papel de Menjivar em ‘Training Day’, que recupera o filme de 2001.