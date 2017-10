Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John Legend termina digressão europeia em Lisboa

“Acho que este é o meu álbum mais maduro”, considera o músico que vai atuar esta sexta-feira no MEO Arena.

Por Sónia Dias | 08:26

É já amanhã que John Legend sobe ao palco do MEO Arena, em Lisboa, para aquele que será o último espetáculo da sua digressão europeia.



O concerto, que está praticamente esgotado, será marcado pelos grandes êxitos do cantor e compositor norte-americano, como ‘All of Me’, assim como temas do seu último trabalho, ‘Darkness and Light’, do qual se destaca o single ‘Love Me Now’.



"Esta é a produção mais ambiciosa e visualmente estonteante que já fizemos", afirma John Legend ao CM, para quem ‘Darkness and Light’ tem um significado muito especial.



"Em todos os álbuns tentamos compor as melhores canções e obrigamo-nos a crescer e a aperfeiçoar o nosso trabalho. Desta vez, quis criar um disco que refletisse a minha existência enquanto marido e pai. Por isso, acho que este é o meu álbum mais maduro. Conheço-me melhor do que nunca e consigo expressar os meus sentimentos de uma forma mais honesta e poderosa. Também foi a primeira vez que trabalhei só com um produtor - Blake Mills - e estou muito orgulhoso do que fizemos", revela o músico, de 38 anos, vencedor de um Óscar e dez Grammy, que encontrou na sua vida a inspiração que precisava para criar ‘Darkness and Light’.



"Pensei no mundo em que a minha filha vai crescer e no que significa lutar para torná-lo num sítio melhor. É sobre encontrar luz no meio da escuridão, medo e incerteza do mundo", explica.