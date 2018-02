José Avillez ganha 'óscar' da gastronomia

Chef português distinguido como melhor do ano por academia internacional.

cademia Internacional da Gastronomia.



José Avillez é o responsável pela cozinha do restaurante lisboeta Belcanto – um dos cinco restaurantes portugueses reconhecido com duas estrelas Michelin – e ainda de casas como o Beco, Mini Bar, Bairro do Avillez, Cantinho do Avillez, em Lisboa e no Porto.





Parabéns ao José Avillez pela atribuição, por unanimidade, do "Grand Prix de l'Art de la Cuisine" da Academia Internacional de Gastronomia, em Paris.#Portugal uma vez mais a dar cartas à mesa. — António Costa (@antoniocostapm) February 5, 2018

O chef português José Avillez foi anunciado esta segunda-feira como vencedor doGrand prix de l’Art de la Cuisine, um dos mais prestigiados prémios da cozinha internacional, atribuído pela AAos 38 anos, o chefe vê mais uma vez reconhecida a sua mestria, com uma carreira em que tem procurado juntar os sabores tradicionais portugueses com as mais modernas técnicas de cozinha.Em novembro, Avillez tinha sido agraciado com a medalha de ouro da Academia Portuguesa de Gastronomia.O Grande Prémio da Arte da Cozinha é atribuído desde 1990 e já distinguiu chefs como Heston Blumenthal (Reino Unido), Alain Ducasse (França, Gordon Ramsey (Reino Unido) ou Joan Roca (Espanha).O primeiro-ministro António Costa saudou, no Twitter, o prémio conquistado por José Avillez: