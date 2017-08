Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judith Jones (1924-2017)

Publicou diário de Anne Frank em inglês. Tinha 93 anos.

Tinha a fama de estar no lugar certo na altura certa. Foi o que sucedeu em 1950.



Estava em Paris a trabalhar para uma editora dos EUA quando lhe chegou às mãos a versão francesa de ‘O Diário de Anne Frank’ - a menina alemã judia que, no início da II Guerra, esteve escondida dos nazis durante 2 anos num sótão em Amesterdão, com a família e amigos.



Conseguiu que fosse publicado na língua inglesa. Foi um sucesso.



Judith Jones morreu aos 93 anos.