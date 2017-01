Julie de volta em peça para crianças ‘adultas’

"Já não fazia teatro há quase dois anos e este projeto tinha tudo o que me apetece: um bom texto, com uma mensagem pertinente, e uma equipa fantástica", diz a atriz, que promete levar a filha, de 11 anos ("quase 12"), a ver a peça. "A minha filha vê muito teatro, e não só as peças que são destinadas à idade dela...", revela. "Mas esta é uma peça especial. É uma peça para crianças que pensam pela sua própria cabeça", conclui.



O espetáculo, que pode ser visto pelo público em geral aos sábados, às 16h00, está também disponível para escolas (mediante marcação) e conta, no elenco, com a participação especial de Julie Sergeant – no papel de uma fada ‘barbie’."Já não fazia teatro há quase dois anos e este projeto tinha tudo o que me apetece: um bom texto, com uma mensagem pertinente, e uma equipa fantástica", diz a atriz, que promete levar a filha, de 11 anos ("quase 12"), a ver a peça. "A minha filha vê muito teatro, e não só as peças que são destinadas à idade dela...", revela. "Mas esta é uma peça especial. É uma peça para crianças que pensam pela sua própria cabeça", conclui.

E se a sua filha de sete anos lhe pedisse uma metralhadora – mesmo sendo de plástico – como prenda de aniversário? Eis o dilema com que se confrontam os pais de Vanessa na peça que o Teatro da Trindade está a apresentar em Lisboa até 1 de abril.‘Vanessa vai à Luta’ é um original de Luísa Costa Gomes que integra o Plano Nacional de Leitura (está recomendado a alunos do 8º ano de escolaridade) e obriga o público a refletir sobre a igualdade de género. Um tema que continua tão atual hoje quanto o era há 20 anos, quando a escritora escreveu o texto."A partir do momento em que os pais da Vanessa lhe dizem que não pode ter uma arma, porque é ‘uma prenda de meninos’, ela questiona-se sobre o que é isso de se ser menina ou menino. E leva-nos com ela", diz o encenador António Pires.