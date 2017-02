Júlio Quaresma inaugura escultura Scars of Memory

A escultura Scars of Memory , que exposta na III Bienal the End of the World, em Ushuaia, Argentina, vai poder ser apreciada nos Jardins do Casino do Estoril, já a partir do próximo dia 8 de fevereiro. A monumental peça é construída em aço espelhado e aço corten, com fotografias sobre acrílico retro-iluminado e luz.

A obra de Júlio Quaresma, o conhecido inconformista arquiteto e artista plástico luso- angolano, discursa sobre as catástrofes ecológicas e apela a uma consciência colectiva, acentuando o lugar do efeito sobre o espectador e levando- o a interagir com a peça.

Da arquitectura, à moda e ao design, onde projetou linhas de mobiliário, e no âmbito das artes plásticas (pintura, instalação, escultura ), Júlio Quaresma desenvolveu uma carreira internacional e participou nas bienais de Havana, em Cuba, e de Ushuaia, na Argentina, e expôs em vários museus dos Estados Unidos, Espanha, Brasil e China entre outros.

A exposição Scars of Memory estará exposta nos Jardins do Casino do Estoril durante seis meses.

