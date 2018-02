Katy Perry atua em Lisboa a 30 de junho no Rock in Rio

Cantora pop regressa a Portugal sete anos depois do último concerto.

Por Lusa | 21:00

A cantora norte-americana Katy Perry será cabeça-de-cartaz no dia 30 de junho no festival Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, foi hoje anunciado.



O regresso da cantora pop a Portugal, sete anos depois do último concerto, acontecerá no âmbito da atual digressão, assente no álbum "Witness", editado em 2017 e no qual participam, entre outros, os artistas Migos e Nicki Minaj.



Segundo a organização, Katy Perry fechará o palco maior do Rock in Rio Lisboa a 30 de junho, dia para o qual foram anunciados ainda três outras artistas: a cantora britânica Jessie J, a brasileira Ivete Sangalo - que esteve em todas as edições do festival - e a artista e atriz norte-americana Hailee Steinfeld.



O festival Rock in Rio Lisboa acontecerá nos dias 23 e 24, 29 e 30 de junho, no Parque da Bela Vista.



Para esta oitava edição portuguesa do festival estão já confirmados os cabeças-de-cartaz Muse (dia 23), Bruno Mars (dia 24) e The Killers (dia 29).



A eles juntam-se ainda concertos de Bastille, The Chemical Brothers, Demi Lovato, Diogo Piçarra, Anitta, Agir e Haim.



Este ano, entre as novidades conta-se um novo palco, onde se vão apresentar alguns fenómenos do entretenimento 'online', nomeadamente os 'youtubers' D4rkFrame, Wuant e SirKazzio.