Kiss, Megadeth e Scorpions tocam em Cascais em julho

Concertos juntam bandas míticas no Estádio Municipal de Oeiras

21.12.17

O Estádio Municipal de Oeiras vai receber lendas do rock, nos dias 10 e 11 de julho de 2018. Kiss e Megadeth tocam no primeiro dia, enquanto os Scorpions sobem ao palco dia 11. Os bilhetes para os dois eventos já estão à venda, com preços entre os 39 e os 65 euros.



Em comunicado, a Everything Is New sublinha que esta será a segunda vez que os Kiss tocam em Portugal, 35 anos depois do concerto no Dramático de Cascais, a 11 de outubro de 1983. Já os Megadeth, de Dave Mustaine, regressam ao País sete anos depois da última atuação.