Kraftwerk ao vivo no festival Neopop

O cartaz do Neopop compreende ainda a atuação dos Moderat, dupla techno formada por Modeselektor e Apparat, e o DJ Rodhad. Planetary Assault Systems, DJ Stingray, Voiski, Sonja Moonear, Dax J, Paula Temple e Eric Cloutier completam o cartaz, que ainda não fechou.



O bilhete diário para o festival Neopop custa 40 euros, enquanto o passe de três dias vale 75 euros, desde que adquirido até ao final de março.







Álbuns como 'Autobahn' (1974), 'Radio-Activity' (1975), 'Trans-Europe Express' (1977), 'The Man-Machine' (1978), 'Computer World' (1981) e 'Electric Café' (1986) estão na base da criação de géneros musicais como o electro, o hip hop ou o house. Em 2003, lançam 'Tour de France Soundtracks', um trabalho que os colocou no centro das novas tendências da música electrónica.O cartaz do Neopop compreende ainda a atuação dos Moderat, dupla techno formada por Modeselektor e Apparat, e o DJ Rodhad. Planetary Assault Systems, DJ Stingray, Voiski, Sonja Moonear, Dax J, Paula Temple e Eric Cloutier completam o cartaz, que ainda não fechou.O bilhete diário para o festival Neopop custa 40 euros, enquanto o passe de três dias vale 75 euros, desde que adquirido até ao final de março.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Os Kraftwerk são o nome mais sonante do cartaz do festival Neopop, que se realiza entre 3 e 5 de agosto em Viana do Castelo, junto ao Forte de Santiago da Barra.O grupo alemão irá apresentar o espetáculo a três dimensões 'Kraftwerk 3D' no último dia do evento de música eletrónica, nesta que será a terceira atuação em terras lusas, depois de passagens em abril de 2015 pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e pela Casa da Música, no Porto.Nascido em 1969 em Dusseldorf, o quarteto germânico comandado por Ralf Hütter está fortemente ligado às origens da música electrónica contemporânea.