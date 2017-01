‘La La Land’ é o melhor para os produtores

"A cidade de Los Angeles está cheia de pessoas como as personagens deste filme: cheias de sonhos que os outros consideram irrealistas", diz o realizador. "Quis fazer uma espécie de homenagem a todas essas pessoas a quem os outros dizem: tu vives é em ‘la la land’ [a terra dos malucos]."



O próprio Damien Chazelle diz que quis fazer um musical "à antiga", como os filmes de Fred Astaire e Ginger Rogers. "Queria juntar a música a uma história do quotidiano, de forma a que tudo se misturasse como por magia", explicou."A cidade de Los Angeles está cheia de pessoas como as personagens deste filme: cheias de sonhos que os outros consideram irrealistas", diz o realizador. "Quis fazer uma espécie de homenagem a todas essas pessoas a quem os outros dizem: tu vives é em ‘la la land’ [a terra dos malucos]."

Primeiro arrebatou sete Globos de Ouro – um recorde na história deste prémio –, depois deixou muita gente de boca aberta ao receber 14 nomeações aos Óscares – igualando assim o recorde de ‘Eva’, de Mankiewicz, e de ‘Titanic’, de James Cameron.Mas o filme ‘La La Land – Melodia de Amor’ parece mesmo fadado para o sucesso, e no domingo conquistou o prémio mais cobiçado do Sindicato dos Produtores Americanos. Nada menos do que o galardão de melhor filme, normalmente tido como passaporte quase certo para o Óscar.E, no entanto, o filme que o realizador Damien Chazelle demorou seis anos a conseguir fazer (escreveu o argumento em 2010 mas sonhava com ele desde a faculdade) ‘só’ custou 28 milhões de euros. Um orçamento bastante reduzido para os padrões de Hollywood. E até ao momento já somou 208,8 milhões de euros na bilheteira – 109,3 dos quais fora dos EUA.