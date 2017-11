Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

LCD Soundsystem dão dois concertos em junho em Lisboa

"American Dream", editado em setembro, é o quarto álbum do grupo norte-americano.

10:47

O grupo norte-americano LCD Soundsystem vai dar dois concertos em junho de 2018 no coliseu de Lisboa, revelou esta segunda-feira a organização.



A banda de James Murphy tem regresso marcado para Portugal nos dias 19 e 20 de junho, por causa do álbum "American Dream", e os bilhetes serão colocados à venda nesta sexta-feira.



"American Dream", editado em setembro, é o quarto álbum dos LCD Soundsystem e surge depois de cinco anos de ausência do grupo.



James Murphy tinha posto um ponto final no grupo de dance rock em 2011, mas retomou-o em 2016 com nova série de concertos, que incluiu nesse ano passagem pelo festival Paredes de Coura.



Os nova-iorquinos LCD Soundsystem, que já atuaram várias vezes em Portugal, em festivais e em nome próprio, surgiram em 2002 como um projeto de James Murhpy, cofundador da DFA Records.



Antes de "American Dream", editaram "LCD Soundsystem" (2005), "Sound of Silver" (2007) e "This is Happening" (2010).