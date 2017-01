É no próximo dia 11 de Março que o cantor Leandro dá no Coliseu do Porto, o pontapé de saída para a nova digressão.

O espetáculo tem por base o novo álbum de originais que reflete uma ‘Mudança’ de paradigma no percurso musical do cantor.

Leandro sobe mais uma vez ao palco do Coliseu do Porto, cenário de eleição para apresentação desta 'Mudança', que é sinónimo de continuidade no romantismo mas onde se explora novas sonoridades, mais ritmadas.

