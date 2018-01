Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legendary Tigerman: A bela travessia do deserto

Foi no Texas que Paulo Furtado encontrou as motivações para o novo disco de um projeto que já não é mais um exercício solitário.

Por Miguel Azevedo | 18:17

Os tempos da ‘one-man band’ já lá vão. A solidão já é coisa que faz parte do passado. Agora, Paulo Furtado assume o projeto Legendary Tigerman como um coletivo, um trio mais precisamente formado com a ajuda do saxofone--barítono de João Cabrita e da bateria de Paulo Segadães.



O novo disco de Legendary Tigerman, ‘Misfit’, chega na próxima sexta-feira e já traduz as novas mudanças: um álbum menos introspetivo e mais aberto a influências externas. "Acho que esgotei, pelo menos por agora, o meu interesse em explorar o formato ‘one-man band’. Trabalhei--o durante muito tempo e de forma muito intensa e eficaz, mas honestamente cansei-me daquela coisa de estar meio ano fora de casa e dos espetáculos serem sempre muito solitários", conta Paulo Furtado.



E enquanto o disco anterior, ‘True’ foi basicamente composto numa cave em Lisboa, num local frio e escuro, o novo trabalho nasceu no meio do calor e da luz, ou não tivesse sido gravado no deserto da Califórnia, em concreto no mítico estúdio Rancho de La Luna, em Joshua Tree, onde já gravaram Queens of The Stone Age, Arctic Monkeys, Iggy Pop ou Foo Fighters. "Há muito que já tinha a ideia de lá ir gravar. Contactei o David Catching [proprietário daquele espaço e guitarrista dos Eagles of Death Metal] e fomos falando. Cheguei a estar indeciso por outros estúdios, um deles em Los Angeles, mas a influência do deserto acabou por ser determinante", conta Paulo Furtado que ainda antes do disco fez um filme intitulado ‘Fade Into Nothing’, um projeto erguido em conjunto com Pedro Maia e Rita Lino, um road movie em Super8, filmado em 15 dias entre Los Angeles e Death Valley sobre a viagem de um homem que procura transformar-se em nada, um homem chamado Misfit.



Nascido essencialmente na estrada, ‘Misfit’, o disco, contou com a co-produção de Johnny Hostile, que trabalha regularmente com as Savages e que acabou por ser uma figura fundamental no álbum. "Acho que ele é um dos produtores mais interessantes no rock’ n’ roll mundial neste momento. E foi ele que ajudou a criar muito esta sonoridade que é clássica, mas ao mesmo tempo nova", diz Paulo Furtado. "Para mim era importante que as pessoas percebessem que eu gosto sim desta coisa do blues do Mississipi e do rock’ n’ roll, mas que também estava aqui qualquer coisa nova. E neste momento estou a caminhar muito nesta direção", remata o músico.