Voo do rapper terá chegado atrasado a Portugal. Concerto só começou depois das quatro da manhã.

Por Daniela Lapo e Daniela Espírito Santo | 04:20

Um imprevisto pontuou, esta madrugada, a programação do MEO Sudoeste, que decorre na Zambujeira do Mar.



O rapper Lil Wayne chegou atrasado e o seu concerto aconteceu apenas depois da atuação de Martin Garrix, que deveria fechar o palco esta sexta-feira.



Segundo apurou o CM no local, por volta da meia noite e meia um aviso foi deixado no palco principal, onde era dito que o voo de Lil Wayne estava atrasado e que Martin Garrix atuaria primeiro.



O holandês terminou a sua atuação por volta das 03h00 e Lil Wayne só pisou o palco quando já passavam alguns minutos das quatro da manhã.



Até ao momento, não houve nenhuma declaração oficial por parte da organização quanto a este novo atraso.