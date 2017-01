Lisboa cede à magia do amor com ‘Varekai’

Português integra equipa de som

Fernando Cardoso, técnico de som, é o único português na equipa do Cirque du Soleil, onde chegou há três anos "por infelicidade de um colega que se lesionou e era preciso um europeu"."Tem sido bom, mas sinto saudades de casa e da família", admite ao CM.



O espetáculo ‘Varekai’, do Cirque du Soleil, chega amanhã a Lisboa, onde fica até dia 15, depois de percorrer o Mundo nos últimos dois anos. É um regresso ao nosso país, sete anos depois, mas desta vez num formato adaptado a salas de espetáculo.Em Lille, França, última paragem antes da digressão chegar a Portugal, os artistas partilharam com oo entusiasmo por atuar para o público português. "Estamos muito felizes. É um público maravilhoso, que merece um espetáculo muito colorido e alegre como este", confidenciou o brasileiro Rafael Botelho, um dos protagonistas do circo, que junta artistas - alguns deles ex-atletas olímpicos - e técnicos de mais de 30 nacionalidades."‘Varekai’ [que significa ‘onde quer que seja’] conta uma história de amor e superação [baseada no caso real de Dominic Champagne, criador do espetáculo] e mistura aquilo a que o Cirque du Soleil já nos habituou: circo tradicional e contemporâneo." Com "números de altíssimo nível", que "obrigam os artistas a dar o máximo todas as noites" e que "vão tocar miúdos e graúdos", assegura o diretor Michael Smith. Para ver na MEO Arena, em onze noites, às 21h30. E aos sábados e domingos à tarde. Bilhetes entre os 37 e os 75 euros.