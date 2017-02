Lisboa Dance Festival com alinhamento fechado

O passe de dois dias para o Lisboa Dance Festival custa 45 euros até ao final de fevereiro. Em março, o bilhete sofre um acréscimo de cinco euros.

Quatro dezenas de grupos e artistas vão oferecer 20 horas de música em seis salas na segunda edição do Lisboa Dance Festival. O encontro com os amantes da música de dança electrónica está marcado para 10 e 11 de março no LX Factory.Moullinex, Branko, Ghost Hunt, Holy Nothing, Corona, Lince e Rui Maia são alguns dos representantes da armada nacional. Hercules & Love Affair, dos Estados Unidos, e George Fitzgerald e Mount Kimbie, do Reino Unido, integram o cartaz internacionalCom o alinhamento do evento já fechado, o destaque vai para a atuação de Moullinex. Luís Clara Gomes, mentor do projeto, irá lançar-se numa atuação de oito horas dedicada à cultura do clubbing. Já Branko irá apoiar-se em convidados como Clap Clap, iZem e KKing Kong para demonstrar a linguagem universal dos ritmos da dança electrónica.