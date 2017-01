Lisboa é a Capital Ibero-Americana da Cultura 2017

A cerimónia de abertura, durante a qual será apresentada uma emissão filatélica comemorativa da iniciativa, composta por quatro selos e um bloco que "pretendem retratar aspetos culturais e históricos de algumas das cidades associadas ao território ibero-americano", está marcada para as 19:00, no Teatro São Luiz.No mesmo teatro, pelas 21h00, decorre o concerto "Canções para uma Festa", que juntará em palco a portuguesa Gisela João, a peruana Mariela Condo e a panamiana Yomira John. O espetáculo irá repetir-se no domingo, também às 21h00.O dia de abertura de Lisboa, Capital Ibero-Americana de Cultura 2017 termina pelas 24h00 com a festa "Danças", no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz, com música do português La Flama Blanca e cenografia de Pedro Valdez Cardoso.Da programação fazem parte, além de exposições e concertos, peças de teatro, visitas guiadas, residências artísticas, exibição de filmes, colóquios, 'workshops', um festival de arte urbana, espetáculos de dança, um festival de narração oral e uma feira do livro de fotografia.A programação completa pode ser consultada em www.lisboacapitaliberoamericana.pt."Passado e Presente - Lisboa, Capital Ibero-Americana de Cultura" é uma iniciativa da UCCI e da Câmara Municipal de Lisboa, que conta com a participação, colaboração e apoio de dezenas de outras instituições, associações e equipamentos privados.