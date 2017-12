Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa faz o Réveillon com teatro

La Féria e Maria Vitória convidam o público a receber 2018 com música e humor.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Para quem gosta de um fim de ano diferente, a tradição mantém-se e no próximo domingo algumas companhias lisboetas abrem as portas a quem queira receber 2018 no teatro. Filipe La Féria trouxe, do Casino Estoril, o musical ‘A Volta ao Mundo em 80 Minutos’ (agora rebatizado ‘A Volta ao Mundo no Politeama’) e convida os espectadores a assistirem, a partir das 22h00, ao espetáculo protagonizado por João Baião e Dora. A peça interrompe à meia-noite – para uma fatia de bolo rei e uma taça de champanhe – e retoma logo a seguir.



Não muito longe – mesmo ali ao lado, no Parque Mayer – o Teatro Maria Vitória faz, nos mesmos moldes, mais uma sessão de ‘Portugal em Revista’, às 23h00, o espetáculo que junta Paulo Vasco, Miguel Dias e Susana Cacela em volta dos grandes temas da atualidade política e social portuguesa. Como é habitual, haverá piadas feitas ao momento, adequadas à data.



Finalmente, no espaço Cinearte, em Santos, a Barraca repõe, numa sessão única, o espetáculo ‘Erêndira! Sim, avó…’, protagonizado por Maria do Céu Guerra. O programa das festas arranca às 19h30, com um jantar, seguindo-se a peça (às 22h00) e, a partir da meia-noite, festa com direito a champanhe e passas.



Este ano, e ao contrário do que era habitual, o comediante Fernando Mendes "está a descansar", ele que costumava brindar-nos com comédias divertidas no Teatro Villaret. Quem tiver saudades do seu humor pode ver ‘Noivo por Acaso’ na RTP 1. Passa no dia 31.



Este ano não há jantar

No Teatro Politeama este ano não há jantar, como costumava acontecer. Os bilhetes custam entre os 35 e os 65 euros. No Teatro Maria Vitória os preços oscilam entre os 12,50 e os 30 euros.



Refeição é facultativa

No Cinearte o jantar é facultativo. Quem quiser experimentar as iguarias da Barraca terá de pagar 90 euros. Mas quem quiser ir só ao espetáculo e à festa depois da meia-noite, pagará 65 euros.