Lisboa festeja vestida de branco

Música, compras e beleza marcam Noite Branca.

A primeira edição da Noite Branca foi um sucesso. Lisboa saiu à rua para dar as boas-vindas às noites de verão e em vários bairros da cidade [como Alvalade, Campo de Ourique ou Benfica] houve música e festa garantidas, com DJ, fado e várias atuações a ‘fazerem mexer’ a capital. Sempre com o branco como tema principal.



Além dos espetáculos culturais, foram várias as lojas que aderiram ao evento e o público teve a oportunidade de fazer compras pela noite fora ao melhor estilo.



A Noite Branca promete ser um marco de animação na cidade e dar vida a Lisboa, numa altura em que as noites quentes pedem festas ao ar livre. Depois do sucesso da iniciativa, já se pensa... no próximo ano.