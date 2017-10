Lisboa ficou rendida ao talento de John Legend

Cantor fechou digressão europeia com concerto memorável no MEO Arena.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

"Esta é a produção mais ambiciosa que já fizemos", afirmou John Legend ao CM no lançamento do concerto que ontem encerrou a digressão europeia ‘Darkness & Light World Tour’, no MEO Arena. Havia algum receio que um espetáculo tão elaborado distraísse o público que esgotou a sala lisboeta, mas o cantor mostrou enorme presença em palco.

Envolvido pelas figuras geométricas que as luzes traçavam sobre o palco, Legend lançou o seu encanto sobre a audiência com as suas canções ternas e cheias de romance. Num concerto que iria bater nas duas horas de duração, ‘I Know Better’ e ‘Penthouse Floor’ mostraram o valor do trabalho que dá nome à tournée.

Foi com a popular ‘Tonight (Best You Ever Had)’, no entanto, que recebeu a primeira grande ovação da noite. "Esta é a nossa noite. Quero que seja a melhor que alguma vez tiveram", brinca o cantor para uma sala rendida .

Ao fundo do palco, os músicos acompanhavam as subtilezas da voz de ‘All of Me’ com virtuosismo, recriando o ambiente dos clubes de jazz e blues.

A deambular pelo palco, Legend dominava a sala, como em ‘Love Me Now’ ou ‘Made to Love’. Mas era quando se sentava ao piano que ganhava uma enorme intimidade com o público. Os fãs retribuíam com um silêncio arrepiante, para depois explodirem aplausos no final de cada tema.

Solto e bem disposto, nada melhor do que convidar uma rapariga da primeira fila da plateia para trocar uns passos de dança, sob o olhar de inveja das que estavam a seu lado. Foi apenas um dos muitos momentos bonitos que a atuação teve, sempre em alta rotação e sem momentos mortos.

Já com mais de metade dos oito temas do último disco ‘Darkness & Light’ cantados na primeira hora, era tempo de dar espaço às que os seus admiradores melhor conhecem para cantarem em coro.

Seja ‘Save Room’, ‘Green Light’ ou ‘Who Do We Think We Are’, há muito que o público largou as cadeiras para extravasar as emoções. ‘You & I (Nobody in the World)’ e ‘So High’ encerram a noite, mas ninguém arreda pé.

À espera de verem e ouvirem o hino ‘All of Me’, os primeiros acordes da canção são logo abafados por milhares de aplausos. É um verdadeiro momento de comunhão com John Legend, que se despede do público com um intenso ‘Glory’, ao fim de duas horas de intensa emoção.