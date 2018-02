Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Lisboa sempre me encantou bastante”

Cantora Vanesa Martín atua dia 23 de março em Lisboa. Matias Damásio é convidado.

Vanesa Martín atua pela primeira vez em Portugal na Aula Magna, em Lisboa, no mês de março, para promover o seu mais recente trabalho ‘Munay’. O CM esteve à conversa com a artista que é número um em Espanha.



Correio da Manhã – A sua sonoridade mudou em ‘Munay’?

Vanesa Martín – Claro. Desde o meu primeiro disco que mudo. ‘Munay’ é mais vazio de elementos, mas também mais diverso e universal.



- Neste trabalho tem um dueto com Matias Damásio (Porque Queramos Vernos). Como foi trabalhar com este cantor?

- Maravilhoso. Ele é muito generoso. Admiro-o muito e ao seu trabalho. Transmite só coisas bonitas.



- Está nos seus planos trabalhar com mais artistas lusófonos?

- Eu admiro muito o fado. Já fui a um concerto da Mariza e quero fazer algo com ela num futuro próximo.



- É a primeira vez que canta em Lisboa, que é, também, onde termina a sua digressão.

- Lisboa sempre me encantou bastante. É uma cidade inspiradora. A digressão tem 70 concertos. Terminamos em Lisboa porque Portugal é especial. Fui número um aí durante semanas.



- Sobre o concerto na Aula Magna, o que pode adiantar aos fãs?

- Será um concerto intimista e terá, naturalmente, surpresas. Uma delas é a atuação conjunta com o Matias Damásio em ‘Porque Queramos Vernos’. Mas haverá outras mais...



PERFIL

Vanesa Martín

Tem 37 anos, é natural de Málaga, Espanha, e um dos maiores nomes da música no país vizinho. O novo disco ‘Munay’ já é platina, e ‘Porque Queramos Vernos’, que canta com Matias Damásio, atingiu dez milhões de visualizações em dois meses.