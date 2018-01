Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Livraria histórica Aillaud & Lellos fechou em Lisboa

Aumento incomportável da renda terá sido principal motivo.

Por Pedro Rodrigues Santos | 09:01

Era uma das poucas lojas com história ainda abertas na Baixa lisboeta. Fundada há 86 anos na rua do Carmo, a Livraria Aillaud & Lellos fechou definitivamente as portas a 30 de dezembro.



"O encerramento deveu-se apenas ao aumento da renda, segundo o que nos indicaram", explica ao CM Isabel Ferreira. A empregada da livraria há 44 anos confessa que ela e as duas colegas foram apanhadas de surpresa ao receberem a notícia no final de novembro.



Com uma renda a rondar os 500 euros, senhorio e arrendatário não terão chegado a acordo sobre o valor da renovação do contrato de arrendamento. Recorde-se que aquela é uma das zonas mais valorizadas da capital.



A Aillaud & Lellos integra a rede Lojas com História desde meados de 2017, mas nem esse programa promovido pela câmara de Lisboa conseguiu salvar a livraria. "A autarquia é a única entidade que poderia pôr um travão nestas situações", denuncia Teresa Alemão. "Os clientes saem daqui em lágrimas", diz Conceição Fernandes.



Agora, falta devolver os livros às editoras e entregar a loja ao senhorio até 15 de janeiro.



Ator João Ricardo era cliente regular da livraria

A Aillaud & Lellos era visitada por figuras do teatro, cinema e TV. Um deles era João Ricardo, que procurava uma edição esgotada de ‘Pinóquio’. Uma das empregadas da livraria emprestou-lhe o exemplar que tinha em casa.



SAIBA MAIS

1931

foi o ano da criação da Aillaud & Lellos. Localizada na rua do Carmo, Lisboa, é detida pela família Lello, que possui no Porto a Livraria Lello, considerada uma das mais belas do Mundo.



Art Déco marca conceção

A fachada e o interior Art Déco da livraria é de António Ávila do Amaral, com o mármore cinzento de Estremoz em destaque.