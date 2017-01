Livraria Lello comemora 111º aniversário e oferece livros

Foram muitas as pessoas que se deslocaram ontem à Livraria Lello, no Porto





"Para os turistas, e não só, vai ser possível comprar aqui os livros e através de uma parceria com uma distribuidora vamos enviar para todo o lado", explicou Pedro Pinto, administrador da livraria, que vai ainda contar com animação noturna.

A Livraria Lello celebrou esta sexta-feira os seus 111 anos com uma programação especial e entrada gratuita. Os primeiros 111 clientes receberam um livro sobre esta que é considerada uma das mais bonitas livrarias do Mundo.O balanço de visitas é positivo, com mais de um milhão de visitantes em 2016.A programação cultural para este ano tem como grande novidade a possibilidade de envio de livros para todo o Mundo.