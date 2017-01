Livro de Humberto Delgado adiado

A anunciada publicação do romance 'Elsa', um inédito da autoria do general Humberto Delgado, prevista para fevereiro, foi adiada "sine die", até que a editora Guerra e Paz consida solucionar as divergências com os herdeiros.Em comunicado divulgado hoje, a editora refere que tinha planeado lançar o livro no mês em que 52 anos sobre o assassinato do general Humberto Delgado, dia 13 de fevereiro em Los Almerines, próximo da cidade espanhola de Olivença, mas uma providência cautelar interposta por um dos herdeiros do militar levou ao adiamento da publicação.

"O Tribunal da Propriedade Intelectual a 30 de Janeiro de 2017, considerou-a improcedente na sua totalidade, confirmando que a obra é da autoria de Humberto Delgado", refere a Guerra e Paz sobre a providência cautelar.



Todavia, a editora optou por adiar o lançamento. "A publicação desta obra, de extraordinário valor e impacto social cultural e político, deve ser feita sem a sombra de qualquer conflito", escreve a Guerra e Paz, adiantando que vai fazer todos os esforços "para chegar a acordo com as diferentes partes envolvidas" e levar a obra até às livrarias.



'Elsa' é a história da relação entre um militar, Armando Dias, e uma jovem cinéfila e intelectualmente curiosa.









O romance é constituído por "185 páginas datilografadas em papel A4 que, segundo o seu neto e biógrafo Frederico Delgado Rosa, terão sido escritas entre 1959 e 1963, período em que Humberto Delgado viveu exilado, no Rio de Janeiro, depois de ter sido candidato da oposição nas eleições presidenciais de 1958".







