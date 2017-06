Livro de selos da indústria têxtil é lançado na Feira do Livro

Cerca de meio milhão de selos vão divulgar por todo o Mundo a indústria têxtil em Portugal, um dos mais dinâmicos setores da economia nacional, com o lançamento, a 17 de junho, pelos Correios de Portugal, da emissão filatélica de quatro selos, um bloco e o livro.

Os selos desta emissão são dedicados aos vários tipos de produtos utilizados na indústria têxtil. O selo de 0,50 euros, por exemplo, reproduz a lã, com a imagem do quadro a óleo de Leonel Pereira (‘Pastor a tocar flauta’, do acervo do Museu Soares dos Reis) e painéis de parede em burel existentes na Biblioteca da Fundação Gulbenkian.

O selo de 0,63 euros é dedicado ao linho e reproduz um lenço dos namorados em linho, existente no Museu de Arte Popular e um quadro com o título ‘As Fiandeiras’, óleo sobre madeira de Artur Cardoso existente no Museu José Malhoa.

Já a seda é representada no selo de 0,80 euros com as imagens ‘Casulo de seda’ (um lenço de seda de damasco existente no Museu de Arte Popular).

Finalmente, o selo de 0,85 euros reproduz ‘Fibra de carbono’, da Fábrica Fisipe.

O bloco impresso em papel especial inclui um selo com o valor facial de 2 euro e é dedicado ao algodão. Reproduz a ‘Flor do algodão’ em colcha de chita estampada de Alcobaça, pertencente a uma coleção particular.

O livro com o título ‘A Indústria Têxtil Portuguesa’, da autoria de António Santos Pereira, diretor do Museu dos Lanifícios, inclui os selos e o bloco filatélico.

O autor divide o livro em três grandes capítulos: ‘A história da produção têxtil portuguesa’; ‘A geografia da indústria: matérias-primas, técnica e produtos têxteis’; e ‘As inovações, os empreendedores e os têxteis do futuro’. Ao longo de 203 páginas apresenta uma perspectiva histórica e futura desta indústria.

No dia 17 de junho, no stand dos Correios de Portugal na Feira do Livro, em Lisboa, será lançada esta emissão filatélica e, às 17h00, o autor, António Santos Pereira, vai autografar o livro.

FILATELIA E COLECIONISMO EM VILA REAL S. ANTÓNIO

No passado dia 10 de junho realizou-se em Vila Real de Santo António o 5º Encontro internacional de Colecionismo e a Mostra Filatélica da Distribuição de Água no concelho de Vila Real Sto. António, que decorreu no Centro Cultural António Aleixo.

O evento foi organizado pela Secção de Colecionismo dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Sto. António.

Para assinalar o acontecimento foi editado pelos Correios de Portugal um carimbo comemorativo que reproduz o chafariz do Largo Dona Lutgarda de Caires, da cidade algarvia.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito