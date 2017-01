Livro de Valter Hugo Mãe recomendado apenas para o Secundário

De qualquer forma, o poeta desvaloriza a polémica, explicando que não se trata de uma obra de cariz erótico, mas de um livro com memórias de infância e que tem umas passagens com conteúdo sexual, que apareceram descontextualizadas da narrativa.Assim, o livro continuará a integrar o PNL, mas na lista das leituras recomendadas para alunos do secundário."O Nosso Reino" estava nas listas dos livros de leitura recomendada para o 3.º ciclo do ensino básico, que abrange 7.º, 8.º e 9.º anos, portanto, alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos.A polémica surgiu quando pais de alunos do 8.º ano do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, que leram o livro nas férias do Natal, se aperceberam do seu conteúdo e protestaram.A decisão de passar o livro para as listas do secundário foi tomada após uma reunião hoje à tarde com a comissão de especialistas que selecionam os livros.Contudo, Fernando Pinto do Amaral sublinhou que esta decisão não foi uma "reação" à polémica, mas sim a correção de um lapso.Entretanto, o escritor Valter Hugo Mãe, numa mensagem publicada na rede social Facebook, considerou que ver o livro em causa "reduzido a duas frases, e por duas frases julgado, é sintomático do tempo de sentenças sumárias em que se vive"."Opinar passou a ser uma espécie de chelique imediato em que a maioria dos opinantes não sabe o que está em causa; não sabe, por isso, o que está a dizer", afirma.O escritor lamenta que "quem discuta acerca do desconforto de alguns pais (...) pareça ter-se esquivado a ler o livro e a perguntar se o choque provocado vem da sua efetiva leitura ou das duas frases que se autonomizaram sem contexto, parecendo sugerir que a obra é um exercício de perversão".Valter Hugo Mãe recorda que as duas passagens do livro em questão, "terríveis palavras que lhe dizem [à personagem central, um menino de oito anos] sobre a tia e, mais tarde, sobre um tio que chega de França", "estão como punhais no peito puro da criança, e quem lê o livro não se choca com as palavras, choca-se com a tristeza e o desamparo de que se fala".Referindo não ser professor, mas já ter sido aluno e já ter tido 13 e 14 anos, assume que não lhe "compete ajuizar da adequação de um livro a uma determinada idade escolar".