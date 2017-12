Livros com selos encerram ano filatélico dos CTT

Correios de Portugal lançam ‘Portugal em Selos 2017’ e ‘O Meu Álbum de Selos’.

Por J. Pires Santos | 00:30

‘Portugal em Selos de 2017’, álbum com que os CTT tradicionalmente encerram a atividade filatélica e editorial, foi inspirado na feição memorialista de Raul Brandão, um dos grandes escritores do século XX português e este ano homenageado em selo, a propósito dos 150 anos do seu nascimento.

A obra segue a linha editorial que já nos habituou é da autoria de Jorge Martins. São diversos os temas que este livro de selos evoca – de cariz histórico, social, patrimonial e cultural – e muitas as personalidades cuja herança é celebrada. Um registo, um noticiário, parte integrante da memória coletiva, o selo é o eterno protagonista na arte de recordar e homenagear, sempre a lembrar-nos a História.

Ao longo de cerca de 100 páginas, o livro apresenta todas as emissões filatélicas editadas neste ano. Além dos selos, dos blocos e da reprodução dos carimbos de primeiro dia de emissão, é ainda apresentada uma resenha da emissão e de elementos técnicos da série.

Completa-se com a inclusão de uma prova de impressão do bloco da primeira série do ano comemorativa da eleição de António Guterres como Secretário-Geral da ONU.

Já ‘O Meu Álbum de Selos’ apresenta-se com um novo design e com uma nova dinâmica transmitida pelas fantásticas ilustrações de Micky. No livro conta-se a história da viagem de um colecionador de selos, viagem essa que tem como personagens o ‘Ovotão’ (a primeira máquina a permitir criaturas especiais a viajarem no espaço); o ‘Tori’ (o viajante colecionador de selos); e, por último, o ‘Psico’ (o incansável companheiro de viagem).

Ao longo de mais de meia centena de páginas, a escritora Maria Inês de Almeida conta a história ilustrada pelo ‘Micky’ (Jorge Macedo).

O livro infanto-juvenil ‘O Meu Álbum de Selos 2017’ completa-se com 37 selos de nove emissões filatélicas escolhidas de entre as várias emitidas este ano. A edição é bilingue e tem uma tiragem limitada a quatro mil exemplares numerados.

Ambos os livros foram editados pelo Clube do Colecionador dos Correios de Portugal e podem ser adquiridos nas lojas dos correios.