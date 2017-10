Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lobo Antunes no Top 10 do Nobel

Autor português surge em 10º lugar no site Nicer Odds.

01:30

O escritor português António Lobo Antunes surge em 10º lugar na lista dos preferidos para o Prémio Nobel da Literatura 2017 no popular site de apostas virtuais Nicer Odds. Ontem ao fim do dia, as probabilidades do autor de ‘Os Cus de Judas’ (1979) receber o tão cobiçado galardão eram de 21 para 1.



Em primeiro lugar na lista encontra-se o escritor queniano Ngugi wa Thiong’o - ‘Não Chores, Menino’ (1964), ‘Um Grão de Trigo’ (1967) e ‘Pétalas de Sangue’ - seguido do japonês Haruki Murakami - ‘Kafka à Beira-mar’ (2002) e ‘1Q84’ (2010). Recorde-se que ambos os autores eram, também, os favoritos no ano passado, mas o prémio acabou por ser entregue a Bob Dylan, contrariando as previsões dos principais sites de apostas.



Na terceira posição surge ainda a canadiana Margaret Atwood, autora de ‘The Handmaid’s Tale’ (1985) e ‘Alias Grace’ (1996), obras recentemente adaptadas a séries televisivas.



O moçambicano Mia Couto também marca presença na lista, em 68º lugar.



A Academia Sueca anunciará hoje, dia 5, o vencedor do Nobel da Literatura 2017.



Outros favoritos para o Prémio da Literatura

Indicados na lista de favoritos ao Nobel no site Nicer Odds encontram-se ainda o israelita Amos Oz, o chinês Yan Lianke, o poeta sírio Adunis, o norte-americano Don DeLillo e o espanhol Javier Marías.



Psiquiatra e escritor

Nascido há 75 anos em Lisboa, Lobo Antunes exerceu psiquiatria até, em 1979, com a publicação de ‘Os Cus de Judas’, se tornar num dos escritores lusos mais traduzidos.



Prémio Camões

Em 2007, o autor foi distinguido com o Prémio Camões, o mais importante galardão literário em Língua Portuguesa, no valor de 100 mil euros.