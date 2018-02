Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lobo Antunes vítima de assédio em criança

Escritor tinha nove anos quando os factos aconteceram no Liceu Camões, em Lisboa.

Por José Castro Moura | 01:30

António Lobo Antunes revelou ter sido assediado sexualmente quando tinha nove anos, no Liceu Camões, em Lisboa. O episódio foi contado aos alunos dos Salesianos no âmbito da iniciativa ‘Escritores no Palácio de Belém’, promovida pela Presidência da República.



Apresentado por Marcelo Rebelo de Sousa como um "génio" e alguém que "não precisou de ganhar o nobel para ser nobel", Lobo Antunes contou que um professor de moral, por baixo da secretária, lhe fazia "montes de festas nos joelhos", passeando as suas "mãozinhas" até subirem "pelos calções acima". As festas não lhe eram agradáveis, acrescentou, "porque tinha a mão suada e molhada".



O autor ainda hesitou se devia prosseguir o relato perante os alunos das duas turmas do 11º ano de Literatura Portuguesa, mas continuou. Um dia, disse, "fiquei parvo" com uma pergunta que o professor lhe fez "com voz baixinha". "Tens leite na pilinha?", o que arrancou risos aos jovens. Depois de ter contado ao pai , este "levantou-se, saiu" e o professor "esteve dois meses sem ir ao liceu".



"Quando voltou não ficou com a minha turma e , assim, ficou resolvido o problema do leite na pilinha", concluiu. Sem falar nunca em assédio, palavra que tem estado na ordem do dia, Lobo Antunes rematou a memória da sua infância com uma frase: "O que é extraordinário é a quantidade de coisas inesperadas que estão à nossa espera em cada esquina, em cada momento, a cada hora."