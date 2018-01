Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Loucura em Lisboa para ver ‘Soy Luna’

Milhares de fãs em euforia para ver personagens da série da Disney no Altice Arena.

Por Patrícia Bento | 01:30

Antes da hora marcada para o concerto [este sábado, às 15h00], milhares de fãs de palmo e meio, acompanhados pelos pais, já gritavam por Luna, vestidos a rigor e empunhando cartazes à entrada do Altice Arena, em Lisboa. O fenómeno ‘Soy Luna’ chegou a Portugal e esgotou a maior sala de espetáculos do País para ver ao vivo e a cores as personagens da série da Disney com mais sucesso dos últimos tempos.



Mas se antes do espetáculo os fãs estavam em êxtase, a verdadeira euforia aconteceu assim que as luzes se apagaram, já dentro do recinto esgotado. De telemóvel na mão, para registar o momento, os jovens – maioritariamente raparigas – gritavam por Karol Sevilla, a estrela argentina de 18 anos que veste a pele de Luna, a personagem principal da série.



Apesar de as canções serem cantadas em espanhol, os fãs mantiveram-se atentos do princípio ao fim, e não perderam pitada deste show, cantado e dançado em patins durante hora e meia. "Olá Portugal, vamos tentar falar em português para que todos nos percebam. Muito obrigado pela vossa presença", começou por dizer Matteo (personagem interpretada pelo ator italiano Ruggero Pasquarelli).



O fenómeno esgotou o primeiro dia em Portugal, com duas sessões. Para o espetáculo de hoje ainda há bilhetes disponíveis (entre 35 e 75 euros).