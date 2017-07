Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Rouxinol Jr. em noite de triunfo

Jovem recebe alternativa do pai perante casa cheia na grande Corrida do Correio da Manhã, no Campo Pequeno.

Por Joaquim Tapada | 02:52

A Corrida Correio da Manhã levou muito público, na passada quinta-feira, ao Campo Pequeno, que vibrou com o excelente espetáculo oferecido.



O momento especial da noite foi, de facto, a alternativa do jovem Luís Rouxinol Jr., filho do cavaleiro de Pegões, que tem granjeado a admiração dos aficionados. Pelo que mostrou nas três temporadas em que lidou como cavaleiro praticante, Júnior promete ser um digno sucessor do seu pai, Luís Rouxinol. Na Corrida, o jovem lidou o primeiro toiro da ordem com muito desembaraço, deixando a ferragem bem colocada.



Numa noite de festa brava, destaque ainda para o prestigiado cavaleiro António Ribeiro Telles e para o seu sobrinho, Manuel Telles Bastos, que lidaram toiros da ganadaria Murteira Grave, que foram pegados pelos forcados dos grupos de Santarém e de Coruche.



Foi na realidade uma grande corrida com toiros fortes, perante os quais os cavaleiros e forcados tiveram de recorrer ao seu saber e coragem.