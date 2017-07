Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Rouxinol Jr.:“Vou dar tudo”

Faltam quatro dias para a grande corrida Correio da Manhã.

10:18

Prestes a tomar alternativa na Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, Luís Rouxinol Júnior não podia estar mais feliz.



"As expectativas são as maiores. É o concretizar de um sonho. Espero que a sorte esteja do meu lado e que me saia um bom toiro", afirma.



O jovem, que vai lidar toiros Murteira Grave, elogia o seu pai, o também cavaleiro Luís Rouxinol. "Quando toureio com o meu pai, a responsabilidade é acrescida. É o meu mestre. Tenho muito orgulho em todo o seu percurso".



Sobre a ganadaria, Luís Rouxinol Júnior não tem qualquer dúvida: "Se o toiro sair bravo e nobre, estão reunidas todas as condições para uma grande noite de festa. Vou dar tudo por tudo para que possa triunfar e satisfazer o público do Campo Pequeno".



Além de Luís Rouxinol Jr, António Ribeiro Telles e Manuel Ribeiro Telles Bastos compõem o cartel da corrida do Correio da Manhã. As pegas estão a cargo dos grupos de forcados amadores de Santarém e Coruche.