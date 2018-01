Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luso-canadiano Luís Sequeira orgulhoso com nomeação para os Óscares

Filho de portugueses tem dupla nacionalidade. Foi responsável pelo guarda-roupa de 'A Forma da Água'.

Por Lusa | 15:28

A lista de nomeados da 90.ª edição dos Óscares, anunciada na terça-feira, inclui um cidadão luso-canadiano, Luís Sequeira, nomeado na categoria de Melhor Guarda-Roupa no filme "A forma da água", de Guillermo Del Toro.



Luís Sequeira nasceu no Canadá, onde vive atualmente, filho de portugueses, e tem dupla nacionalidade, explicou o próprio em declarações à agência Lusa.



"A forma da água", que se estreia em Portugal a 1 de fevereiro, é o filme mais nomeado à 90.ª edição dos Óscares, que serão entregues a 04 de março.



O filme compete em 13 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização (Guillermo Del Toro), Melhor Atriz (Sally Hawkins), Melhor Atriz Secundária (Octavia Spencer), Melhor Argumento Original (Guillermo Del Toro e Vanessa Taylor) e Melhor Ator Secundário (Richard Jenkins).



Luís Sequeira está nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa, a par de Jacqueline Durran ("A bela e o monstro" e "A hora mais negra"), Mark Bridges ("Linha Fantasma") e Consolata Boyle ("Vitória & Abdul").



Esta não é a primeira vez que Luís Sequeira trabalha com o realizador mexicano: o 'designer' luso-canadiano foi responsável pelo guarda-roupa da série de televisão "The Strain", que se estreou nos Estados Unidos em 2014.



Tal como "A forma da água", muitas das filmagens de "The Strain", que tem o vampirismo como tema central, decorreram no Canadá.



Luís Sequeira é também responsável pelo guarda-roupa de filmes de terror como "Mamã", de 2013, protagonizado por Jessica Chastain, "Carrie", também de 2013, e "A Coisa", de 2011.