Carrie Fisher e Debbie Reynolds com funeral privado

As atrizes Meryl Streep e Gwyneth Paltrow e o produtor George Lucas estiveram entre as 125 personalidades convidadas para o funeral privado de Carrie Fisher, de 60 anos, e da mãe, Debbie Reynolds, de 84.A cerimónia teve lugar na quinta-feira em Coldwater Canyon, Los Angeles, e segundo o irmão da atriz, Todd Fisher, as cinzas daquela que ficou conhecida como a Princesa Leia ficaram depositadas numa caixa com a forma de comprimido de Prozac."Era um dos objetos que a minha irmã mais prezava e tenho a certeza de que gostaria de ser enterrada nele", explicou. Carrie Fisher morreu a 27 de dezembro, na sequência de um ataque cardíaco, e a mãe, Debbie Reynolds, no dia seguinte, depois de sofrer um AVC.