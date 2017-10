Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Magia de Tom Petty traída pelo coração

Norte-americano morreu depois de sofrer um ataque cardíaco na sua casa de Malibu.

Por Rui Pedro Vieira | 04.10.17

Conheceu Elvis Presley, aprendeu guitarra com Don Felder e tocou com Roy Orbison, George Harrison e Bob Dylan no supergrupo Traveling Wilburys, do qual também fazia parte Jeff Lyne. Mas foi no amigo Dylan que se inspirou para se tornar num dos mais acarinhados nomes do rock dos EUA dos últimos 40 anos. Eterno rebelde, Tom Petty morreu na 2ª feira à noite, aos 66 anos, após sofrer um ataque cardíaco quando estava sozinho em casa, em Malibu. A morte chegou a ser anunciada na véspera, mas só ontem foi confirmada pelo agente do artista nascido na Florida, que garantiu que Petty morreu ao lado de familiares e amigos, além dos membros da banda que lhe deu fama, os The Heartbreakers.



Na estrada, a solo, nos últimos meses para assinalar quatro décadas de carreira, Tom Petty só alcançou o primeiro êxito aos 27 anos, quando editou o tema ‘Breakdown’, já ao lado dos The Heartbreakers. Um sucesso ampliado em 1979, com ‘Don’t Do Me Like That’.



Com mais de 80 milhões de álbuns vendidos, ganhou uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood em 1999 e, três anos depois, viu o seu projeto musical integrar o Rock and Roll Hall of Fame. Sempre no estilo despojado assente nas guitarras e que fugia de efeitos como os sintetizadores, Tom Petty deixou para a posteridade um punhado de canções memoráveis como ‘American Girl’, ‘Refugee’ e a popular ‘Free Falling’.

Sobre a música, o compositor e intérprete disse um dia que era "a única forma de magia" que encontrou na vida.