Mais de 150 iniciativas culturais na capital

Esta é a segunda vez que Lisboa é escolhida pela União das Capitais Ibero-Americanas (UCCI) para ser capital Ibero-Americana da Cultura. A primeira foi em 1994. O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, salienta a importância da iniciativa para a cidade enquanto "diálogo cultural entre continentes", enquanto o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, diz que posicionar Lisboa como cidade cultural vai torná-la "farol de diálogo e acrescentar saber dos dois lados do Atlântico."



A programação completa estende-se até 22 de dezembro e inclui exposições, concertos, peças de teatro, visitas guiadas, cinema, conferências, um festival de narração e uma feira do livro de fotografia.



Arte plástica, filatelia e música marcam este sábado o arranque de Lisboa, Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, iniciativa que decorre até dezembro e que inclui mais de 150 eventos. Sob o tema ‘Passado e Presente’, o programa começa, às 17h00, no Padrão dos Descobrimentos, com a inauguração da exposição ‘Al Final del Paraíso’, do artista mexicano Demián Flores.A cerimónia de abertura está marcada para as 19h00 no Teatro São Luiz, com a apresentação de uma emissão filatélica comemorativa da iniciativa, composta por quatro selos e um bloco, que retrata a cultura e a história de algumas das cidades associadas ao território ibero-americano.Logo a seguir, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, juntar-se-á às celebrações para assistir, às 21h00, ao concerto ‘Canções para uma Festa’, que junta a portuguesa Gisela João, a peruana Mariela Condo e a panamiana Yomira John. O espetáculo repete-se amanhã, à mesma hora.