Mais de 5 milhões de visitas ao património

Museus, monumentos e palácios tiveram aumento de 8% no número de entradas em 2017.

Por Duarte Faria | 01:30

Os museus, monumentos e palácios nacionais receberam mais de 5 milhões de visitantes no ano passado, o que representa um aumento de 8% em relação a 2016, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Contas feitas, estes valores apontam para um crescimento de 60% quando considerados os últimos cinco anos (desde 2012).



O aumento no número de visitantes, em grande parte explicado pelo crescimento do turismo em Portugal, é comum às três tipologias: monumentos (2 999 932 visitas), museus (1 556 647) e palácios (504 201). Contudo, são estes últimos (Palácio Nacional de Mafra e da Ajuda) a registar a maior taxa de crescimento de 2016 para 2017: 27%. Os monumentos tiveram um aumento de 6,9% e os museus de 5,2%, diz a DGPC.



O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, continua a ser o espaço mais visitado: 1 166 793. Teve mais 86 mil entradas do que no ano anterior. Seguem-se a Torre de Belém, que ainda assim perdeu 110 mil visitantes, e o Mosteiro da Batalha, que ganhou 96 mil.



No entanto, o maior crescimento percentual pertenceu ao Museu de Arte Popular (mais de 162%): passou de 17 751 entradas em 2016 para 46 641 em 2017. Pelo contrário, o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, registou menos 30 mil entradas (uma quebra de 30,6% face a 2016).



Quase 1,3 milhões viram espaços do Norte

Pelo quarto ano consecutivo aumentou o número de visitantes nos museus e monumentos tutelados pela Direção Regional de Cultura do Norte: um crescimento de 6,1% face a 2016, para 1 291 195 entradas. O espaço com a maior variação homóloga foi o Museu de Lamego, que cresceu 61%, para 44 151 visitas registadas.



Os mais visitados foram o Paço dos Duques (377 200 entradas), o Castelo de Guimarães (320 753) e o Museu de Alberto Sampaio (101 876), Guimarães, e o Museu D. Diogo de Sousa (71 895), Braga.