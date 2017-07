Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 700 mil foram aos grandes festivais

Música começa a tocar amanhã na Zambujeira do Mar. São esperadas quase 200 mil pessoas.

Por Hugo Real | 08:47

A época de festivais de verão ainda está longe de terminar mas, até ao momento, dez dos maiores eventos realizados no nosso país já receberam quase 710 mil visitantes. E este número vai crescer já esta semana, dado que o Sudoeste arranca amanhã (termina sábado, dia 5). Se repetir os números do ano passado, pelo festival da Zambujeira do Mar vão passar quase 200 mil pessoas.



Este sábado chegou ao fim a 19ª edição do Músicas do Mundo, onde 100 mil visitantes ouviram 56 projetos musicais oriundos de 36 países. No mesmo dia, o britânico Jamie Cullum encerrou o 14º Cooljazz. Durante sete noites, o festival que decorre em Oeiras recebeu 35 mil pessoas.

Contudo, o maior sucesso em termos de afluência continua a ser o NOS Alive, que em apenas três noites (todas esgotadas) levou 165 mil festivaleiros ao Passeio Marítimo de Algés. No pódio, e com os mesmos números do Músicas do Mundo, está o Somni, festival de música eletrónica que tem lugar na Praia do Relógio, na Figueira da Foz.



E, até ao final de agosto, o difícil para os amantes de festivais vai ser optar. É que além do Sudoeste, a oferta é extensa, e falando apenas dos grandes eventos (os últimos dados da Associação Portuguesa de Festivais de Música revelam que para este ano já foram anunciados 214 festivais).



Depois do trágico incêndio que marcou a edição de 2016, o Andanças regressa a Castelo de Vide, onde vai estar de 8 a 11 de agosto. Já o Sol da Caparica vai levar a animação junto à costa de 10 a 12 do mesmo mês. De 11 a 14 a aldeia de Cem Soldos, em Tomar, volta a receber o Bons Sons. Mais a norte, o Paredes de Coura decorre de 16 a 19, e uma semana depois (de 24 a 26) é a vez do Vilar de Mouros. Voltando ao Sul, destaque para o Festival do Crato (de 21 a 26). A encerrar o mês (de 31 de agosto a 2 de setembro), Faro volta a ser a capital do Festival F.



Referência ainda para o Avante, que além da componente politica vai levar muita música, de 1 a 3 de setembro, à Quinta da Atalaia, no Seixal, e para o Caixa Alfama (15 e 16 de setembro).