Mais de 80 mil pessoas vão passar pelo Web Summit que arrancou esta segunda-feira

Presentes na Altice Arena, aceitaram e começaram a apresentar-se a quem os rodeava, dizendo os nomes e funções.

19:18

O fundador da conferência de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, Paddy Cosgrave, disse que mais de 80 mil pessoas vão passar pelo evento que decorre até quinta-feira em Lisboa e que esta segunda-feira começou com apresentações entre a audiência.



"Os participantes são 59.115, mas, ao todo, incluindo 'staff', imprensa e investidores, 81 mil pessoas vão passar pelas portas da Web Summit nos próximos dias", estimou Paddy Cosgrave, na sessão de abertura do evento, que decorre no Parque das Nações.



Pelas 18h46, Paddy Cosgrave subiu ao palco principal montado na Altice Arena (antigo Meo Arena), no Parque das Nações (Lisboa), na mesma disposição revelada na edição de 2016, quando o evento se mudou de Dublin para Lisboa.



Cubos gigantes brancos empilhados e iluminados com diversas cores constroem o cenário, onde decorrerão as principais sessões da conferência até quinta-feira.



Depois de apresentar a mulher e a filha bebé, sentadas na plateia, Cosgrave garantiu, com o seu próprio telemóvel na mão, que o telefone portátil é a "ferramenta mais poderosa" na Web Summit.



É que com a aplicação da Web Summit no telemóvel é possível "dizer 'olá' a qualquer pessoa", incluindo responsáveis máximos de empresas, de governos ou ao secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres.



Mas os cumprimentos também aconteceram 'ao vivo e a cores', depois de o também presidente executivo (CEO) da conferência ter instado o público, que esgotou o pavilhão, a levantar-se e a apresentar-se a, pelo menos, três pessoas.



Para interromper os apertos de mão e sobretudo o burburinho que se instalou no pavilhão, Paddy Cosgrave, garantiu que "haverá muito tempo para conversar" e sobretudo para o denominado 'networking', ou seja, contactos empresariais, que, na Web Summit, podem significar investimentos, vendas e colaborações.



Recordando o 'nascimento' do evento, Paddy Cosgrave disse que a Web Summit "começou com uma simples ideia em 2010", de "conectar a área da tecnologia". Nesse ano, a cimeira contou com 40 mil participantes e apenas quatro investidores, lembrou o irlandês, notando que, nesta edição, este último número subiu para 1.000.



"A Web Summit tornou-se uma grande galeria de 'startups' e empresas de todo o mundo", adiantou Paddy Cosgrave, na sessão de abertura do evento, que decorre até quinta-feira, no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL).



Segundo a organização, nesta segunda edição do evento em Portugal, participam 59.115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.



Cientista Stephen Hawking otimista, mas lança avisos sobre Inteligência Artificial

O cientista Stephen Hawking manifestou-se esta segunda-feira, na Web Summit, otimista sobre o uso que se dará à Inteligência Artificial (IA), mas lançou sérios avisos porque este processo pode ser o "melhor ou o pior para a humanidade".



Através de uma mensagem vídeo, divulgada nos dois ecrãs gigantes do palco principal da cimeira de tecnologia, o renomeado físico teórico e cosmólogo britânico afirmou o seu otimismo e a sua crença de que a IA pode tornar o mundo melhor.



"Apenas necessitamos de estar cientes dos perigos, identificá-los e empregar a melhor prática e gestão e preparar as consequências (da AI) com bastante avanço", comentou o cientista, numa posição divulgada na cerimónia de abertura da Web Summit, que fez esgotar a capacidade de 15 mil pessoas na Altice Arena, no Parque das Nações (Lisboa).



Recordando a sua própria experiência de uso de tecnologia, uma vez que é tetraplégico e sem possibilidade de falar, o cientista, que ajudou a compreender nomeadamente o papel dos buracos negros, referiu que esta nova revolução tecnológica talvez possa fazer anular os danos infligidos no mundo natural pela industrialização.



"Nós poderemos ansiar finalmente a erradicar a doença e a pobreza. Todos os aspetos das nossas vidas serão transformados", admitiu o professor, que argumentou sobre o papel que todos têm para garantir que esta e a próxima geração "têm não só a oportunidade, mas a determinação para se comprometerem inteiramente com o estudo da ciência num nível antecipado para se alcançar o potencial e criar um melhor mundo para toda a raça humana".



O cientista enumerou algumas eventuais consequências pelo mau uso, como armas autónomas, que podem destruir seres humanos, para resumir que a AI pode ser o "melhor ou o pior que acontece à humanidade".



O vídeo da intervenção do cientista foi lançado pelo português Nuno Sebastião, fundador e dirigente da Feedzai, que opera na área da Inteligência Artificial para prevenir fraudes.



Na sua intervenção, Nuno Sebastião recordou a herança que os exploradores deixaram aos portugueses, exemplificando com o navegador Fernão de Magalhães.



"A minha própria viagem começou na agência espacial europeia, a ultrapassar novas fronteiras", referiu o CEO, que comentou a sua atual atividade na IA, na qual continua a querer "ultrapassar fronteiras" com inovação e conhecimento.



"E também para construir um novo mundo", referiu o português, garantindo que neste caminho há responsabilidades, riscos e desafios, sublinhando a importância de colocar a IA com "bom uso".



E assim deixar "filhos e netos agradecidos pelo pioneirismo", concluiu.



Participantes aterram no aeroporto de Lisboa vindos de vários pontos do globo

O habitual corrupio no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, transformou-se esta segunda-feira numa verdadeira agitação com a chegada de milhares de interessados em conhecer as mais recentes novidades do mundo tecnológico associadas ao empreendedorismo, através da conferência Web Summit.



O evento arranca esta segunda-feira e decorre até quinta-feira no Parque das Nações.



"Vim só para explorar, por isso seja qual for o resultado vai ser bom", declarou à Lusa a 'designer' Joanna Lucznska, que aterrou hoje em Lisboa, vinda da Polónia, e vai ficar na capital portuguesa até domingo.



Acompanhada de amigos, Joanna nunca participou numa conferência "tão grande" como a Web Summit, pelo que espera ter a oportunidade de aprender sobre diferentes temas, além da área do 'design'.



Apesar de não ser a primeira vez que visita Lisboa, a polaca quer aproveitar a estadia para disfrutar da cidade.



Acabado de chegar do Paquistão e ainda carregado com as malas de viagem, o engenheiro de 'software' Jahan Aladdin foi um dos muitos participantes da Web Summit que aproveitaram para tratar da credencial para o evento na tenda montada junto ao aeroporto.



"Penso que, de momento, é a melhor e maior conferência/plataforma no mundo para quem acompanha as tecnologias e quer acompanhar os melhores do mundo na área", advogou o empreendedor paquistanês, indicando que vai participar na conferência de tecnologia e empreendedorismo "enquanto tecnológico e por causa da empresa" onde trabalha.



Além da participação na Web Summit, Jahan Aladdin confessou estar "muito entusiasmado para poder conhecer a cidade" de Lisboa.



A trabalhar na Dinamarca numa empresa multinacional na área da cervejaria, Marcela Linke chegou a Lisboa no fim de semana para participar na Web Summit, com o objetivo de conhecer as "mudanças" em termos de estratégia digital das empresas.



"Como estamos a mudar a estratégia digital eu vim com a agência para ver um pouquinho o que é que está a acontecer, quais são as mudanças [...] ver o que é que posso utilizar de tudo isto na empresa", declarou à Lusa a cidadã, que é "metade italiana, metade alemã", que já morou no Brasil e que agora vive na Dinamarca.



Uma estreia na Web Summit, mas não a primeira vez em Lisboa, Marcela Linke adora a capital portuguesa e já visitou "algumas vezes" a cidade, tendo ficado rendida à gastronomia: "a comida é fantástica".



"Vou ficar infelizmente só até amanhã, mas cheguei e passei o fim de semana por aqui", referiu.