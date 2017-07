Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Ribeiro Telles admite que vai dar o seu melhor na Grande Corrida CM

Cavaleiro garante que a expectativa é alta.

10:30

Manuel Ribeiro Telles Bastos mostra-se confiante para a corrida do Correio da Manhã, na Praça do Campo Pequeno, Lisboa. A cinco dias do espetáculo, o cavaleiro garante que a expectativa é alta.



"Os Ribeiro Telles e os Rouxinol são amigos há muitos anos. A rivalidade é saudável. Vou dar o meu melhor", garante, continuando: "O objetivo principal é triunfar. Quero marcar pontos".



Sobre os toiros Murteira Grave, Manuel Ribeiro Telles Bastos não tem quaisquer dúvidas de que vão dar um bom espetáculo. "É uma ganadaria que está num grande momento. Espero toiros bravos. Quero que haja emoção dentro da arena", conclui.



Manuel Ribeiro Telles Bastos, António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol e Luís Rouxinol Jr. lidam os seis toiros e as pegas estão a cargo dos grupos de forcados de Santarém e Coruche.