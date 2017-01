O que achou desta notícia?







'Pássaros a Esvoaçar' é o primeiro avanço de 'Mão Morta & Remix Ensemble ao Vivo no Theatro Circo', um cd duplo que revisita a discografia do grupo de Braga num registo mais experimental e contemporâneo.Com edição a 24 de fevereiro, o trabalho gravado na carismática sala de Braga é o primeiro concerto deste encontro entre os Mão Morta e a sinfonieta de 15 elementos da Casa da Música do Porto.