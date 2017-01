Mão Verde lança ‘A Cor da Rosa’

O que achou desta notícia?







A rapper Capicua e o guitarrista Pedro Geraldes, dos Linda Martini, convidam todas as crianças a desvendarem o grande mistério que envolve a cor das rosas. A canção é o terceiro tema recolhido do disco-livro infantil 'Mão Verde', que o duo editou em Setembro do ano passado.As ilustrações de Maria Herreros, animadas por Alice Eça Guimarães no novo vídeo, convidam os mais pequenos para uma viagem irresistível por todo o espectro cromático de uma das mais intrigantes questões da língua portuguesa: porque é que só o cor-de-rosa se chama cor de rosa, se há rosas vermelhas, amarelas e até cor de laranja?!Entretanto, os Mão Verde, em formato de banda, estreiam-se ao vivo a 5 de fevereiro, às 17h00, na sala 2 da Casa da Música do Porto. A entrada individual custa 15 euros, e 50 o bilhete familiar para quatro pessoas.