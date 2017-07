Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo foi o primeiro a ver mostra de Manuel de Arriaga

Exposição abre esta quinta-feira ao público.

13.07.17

A exposição abre hoje ao público, mas, ontem, a inauguração no Panteão Nacional, em Lisboa, teve direito à visita do Presidente da República. Ou não fosse esta uma mostra retrospetiva da vida e obra do primeiro Presidente da República eleito em Portugal.



‘Manuel de Arriaga e a Construção da Imagem da República’ – que estará patente até novembro – tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e assinala os 100 anos da morte do doutrinário do republicanismo luso. Manuel de Arriaga foi trasladado para o Panteão em 2004.



A exposição ocupa a nave central, o coro alto e as salas de exposição do monumento.