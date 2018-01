Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Márcia e Bettencourt solidários no Trindade

Receitas dos dois espetáculos já esgotados no teatro lisboeta ultrapassam os 10 mil euros.

Por Pedro Rodrigues Santos | 10:09

"Ninguém precisa de ter uma ligação a uma região do País para sentir a necessidade de ajudar vítimas dos incêndios". Tiago Bettencourt não poderia ser mais esclarecedor no avanço dos dois concertos solidários (já esgotados) que o cantor e Márcia oferecem esta terça e quarta-feira no Teatro da Trindade, em Lisboa.



Em causa está o apoio às comunidades de Treixedo e Nagozela, duas aldeias de Santa Comba Dão duramente atingidas pelos fogos de 15 de outubro. Os mais de 10 mil euros de receita de bilheteira conseguidos nos espetáculos promovidos pelo movimento Tudo ou Nada visam atenuar o sofrimento das vítimas. "Somos um país de pessoas solidárias", sublinha Márcia. "Precisamos é de saber como dirigir a ajuda".



Apenas com os dois artistas em palco, a atuação em formato acústico será muito simples e intimista. "O Tiago convidou-me um dia para cantar com ele ‘Se me Aproximar’, uma canção que nem sequer está editada", explica a cantora. "Foi nesse momento que tivemos um clique na sua relação musical". E assume o enorme prazer que ambos têm em tocarem juntos no mesmo espaço.



Será, também, uma oportunidade para ouvir ao vivo os novos temas de ambos os cantores. Bettencourt tem vindo a apresentar as canções do álbum ‘A Procura’, editado há quatro meses, enquanto Márcia está a ultimar o seu novo trabalho, com edição prevista para o princípio de abril.



"Será um espetáculo muito coerente", diz Bettencourt, "com os dois a cantar temas em português". Uma das canções em foco será, com certeza, ‘Fogo no Jardim’. "Houve pessoas que associaram o tema aos incêndios de outubro", revela o cantor. "A canção fala, acima de tudo, da nossa consciência, ou seja, de tomarmos as rédeas de uma causa, estejamos em que posição estivermos", explica ao CM.