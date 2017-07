Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marés Vivas encerram em beleza

Festa de Vila Nova de Gaia terminou com os três dias esgotados e já sonha com 2018.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Com Sting a fechar, este domingo, o festival Marés Vivas 2017, o promotor da festa de música de Gaia, Jorge Lopes, da PEV Entertainment, diz não poder estar mais satisfeito com esta edição. Apesar da segurança reforçada que rodeou o evento – e que se tornou regra desde o atentado no concerto de Ariana Grande em Manchester, no Reino Unido – ninguém se queixou.



"Registámos zero queixas do público, até porque o dispositivo foi muito bem montado: a polícia duplicou os pontos de revista, o que acabou por minimizar o impacto da mesma", explica o responsável. "E, no fundo, as pessoas sabem que é tudo para o bem delas…"



O Marés Vivas voltou a esgotar os três dias – obtendo o tão desejado número de 90 mil visitantes – e Jorge Lopes diz que já está a trabalhar para que esgote, também, em 2018. "Estamos ainda na fase das negociações, mas em breve – lá para outubro – começarei a divulgar os nomes do cartaz do próximo ano."



Certo é que o Marés Vivas vai deixar o Cabedelo, em Gaia, para transitar para um outro espaço – ainda em estudo com a autarquia. Isso, Jorge Lopes conta saber mais cedo. "Talvez em setembro fechemos o sítio", diz, adiantando que já há datas para o Marés Vivas 2018: acontecerá entre 19 e 22 de julho.