Marés Vivas já esgotou dois dias

Arranca hoje em Vila Nova de Gaia para três dias de muita animação.

Por Ágata Rodrigues | 08:42

A 15ª edição do Marés Vivas arranca hoje e a promessa é de casa cheia até domingo, data do encerramento.



"Já temos dois dias de festival completamente esgotados há um mês, por isso não poderia ser melhor. Os passes gerais já não estão disponíveis e acreditamos que os bilhetes de dia 14 [hoje] vão esgotar na abertura de portas", explicou Jorge Lopes, da PEV Entertainment, empresa responsável pela organização do evento em Vila Nova de Gaia.



O certame arranca assim com poucas entradas ainda à venda e sem a garantia de que estas estejam disponíveis esta noite.



"O cartaz deste ano está muito forte, com Sting e Scorpions. Estes nomes fizeram com que a procura aumentasse e, por isso, contamos com 25 mil pessoas por dia", acrescentou o organizador.



Para a noite de abertura, a banda inglesa Bastille promete fazer as delícias do público no palco principal. Antes, é Tom Chaplin, vocalista dos britânicos Keane, que promete encantar a plateia.



Contudo, quem vai inaugurar o dia no palco principal é o português Diogo Piçarra. Já o último concerto terá Agir como protagonista.



Mas além dos 34 espetáculos previstos (Scorpions e Sting são os cabeças de cartaz para sábado e domingo, respetivamente), o recinto também apresenta novidades, como a criação de mais lugares na bancada.



Certo é que no próximo ano o Marés Vivas vai mudar de sítio. Esta é a última edição que terá como palco a praia do Cabedelo. "Já sabíamos que a mudança era inevitável por isso já temos dois locais possíveis também junto desta zona de Vila Nova de Gaia", explica a organização do evento, que deverá anunciar o espaço até ao final deste ano.



Revista apertada e objetos proibidos

A abertura de portas está marcada para as 17h00, mas a entrada dos festivaleiros poderá demorar mais tempo do que o normal, devido ao controlo de segurança que implica revistas apertadas.



Garrafas, latas e outros objetos que possam ser considerados perigosos estão proibidos de entrar no recinto da festa.