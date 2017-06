Maria João Bastos revoltada com tradição dos ‘Touros de Fogo’

A atriz Maria João Bastos mostrou-se revoltada na página do Facebook com a atitude de um grupo de pessoas que decidiu desrespeitar o cancelamento da tradição ‘Touros de Fogo’.



Um vídeo, que está a circular nas redes sociais, mostra populares a pegarem fogo aos cornos de um touro em Benavente, Santarém.



No passado dia 22 do presente mês começou a ‘Festa da Amizade e da Sardinha Assada’. Um dos eventos inseridos no programa desta festa - Touros de Fogo - foi cancelado. Aqui, os touros são presos pelos cornos a postes onde lhes é ateado fogo.

O partido PAN conseguiu com muita pressão que o Presidente da Câmara de Benavente cancelasse o espectáculo de colocar fogo nos chifres dos animais.











A atriz que está atualmente no Brasil, demonstrou o seu descontentamento sobre o espectáculo e diz esperar que o Presidente da autarquia peça desculpas públicas aos naturais de Benavente e a todo o país pelo acontecimento.











