Marilyn Manson atua no Campo Pequeno a 27 de junho

Os bilhetes para o concerto vão ser postos à venda na quarta-feira.

O cantor norte-americano Marilyn Manson vai voltar ao Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo dia 27 de junho, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.



O músico regressa assim ao palco onde atuou em 2009 para agora apresentar o décimo disco, "Heaven Upside Down", lançado em outubro.



"O disco que para muitos é uma prova da capacidade de Marilyn Manson de surpreender e continuar a dar voz a fortes polémicas chega dois anos após o bem-sucedido 'The Pale Emperor' e foi feito em parceria com o guitarrista Tyler Bates, conhecido pela composição de bandas sonoras de filmes como 'Guardians of the Galaxy', '300' e 'John Wick'", pode ler-se no comunicado da promotora.



Brian Warner, de nome artístico Marilyn Manson, estreou-se em disco em 1994, com "Portrait of an American Family", ao qual se seguiu "Antichrist Superstar", álbum que vendeu milhões de cópias.



Manson volta a Portugal já sem o baixista Twiggy Ramirez, despedido da banda no final de outubro, depois de ter sido acusado de violar a ex-namorada, durante a década de 1990.



Ao anunciar o fim da relação profissional com o músico acusado, Manson aproveitou para revelar que o baixista iria ser "substituído na próxima digressão", através de uma mensagem na rede social Twitter.



Os bilhetes para o concerto vão ser postos à venda na quarta-feira, com preços entre os 29 e os 39 euros.