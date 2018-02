Marlon Brando e Richard Pryor fizeram sexo

Ex-mulher do comediante confirma polémica. "[Brando] F**** com toda a gente", afirmou o produtor Quincy Jones.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:42

A entrevista do lendário produtor de música Quincy Jones à Vulture, está a gerar uma série de polémicas. Jones revelou ter namorado com Ivanka Trump, afirma que Michael Jackson roubava músicas a outros artistas, e diz que os Beatles eram "terríveis". Mas uma das maiores revelações foi que o mítico comediante Richard Pryor e o ator Marlon Brando fizeram sexo.

Tudo podia não passar de uma alegação do produtor, mas a viúva de Richard Pryor, Jennifer Lee, já confirmou que Pryor e Brando mantinham uma relação gay.

"O Brando costumava ir connosco dançar cha-cha. Ele dançava muito bem. Era o c***** com mais charme que podias conhecer. E ele f**** com toda a gente. F**** com tudo e qualquer coisa. O James Baldwin, o Richard Pryor, o Marvin Gaye. Ele era capaz de fazer sexo até com uma caixa de correio", afirmou Quincy Jones em entrevista.

Depois das polémicas declarações, a viúva de Pryor veio confirmar a história. Jennifer Lee, que foi casada com o comediante entre 1981 e 1982, e depois novamente entre 2001 e 2005 (data da morte de Pryor), revela que o ex-marido fez sexo com o lendário ator de ‘O Padrinho’.

Ao TMZ, Jennifer defendeu que o ex-marido não ficaria envergonhado com as declarações de Quincy Jones "porque sempre foi muito aberto sobre a sua bissexualidade com os amigos" e que "a sua sexualidade foi descrita em vários diários", que a viúva planeia publicar ainda este ano. Jennifer aponta o consumo de drogas como responsável pelas aventuras sexuais de Pryor.

"Foram os anos 70! As drogas eram ótimas. Se consumisses cocaína suficiente, fazias sexo com um aquecedor e ainda lhe enviavas um ramo de flores na manhã seguinte", justifica.

Marlon Bardno, que morreu aos 80 anos em 2004, mostrava-se também aberto quanto à sua sexualidade. "Como um"grande número de homens, eu também já tive experiências homossexuais e não me envergonho de nada. Nunca prestei muita atenção ao que as pessoas pensam de mim"; afirmou o ator em 1976.