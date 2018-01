Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mars deixa Jay-Z de mãos a abanar

Artista havaiano de 32 anos ganhou em todas as categorias a que concorreu e levou seis prémios para casa.

Por Sónia Dias | 01:30

Bruno Mars foi o grande vencedor da noite dos Grammy, ao ganhar todos os prémios para os quais estava nomeado, incluindo os mais cobiçados: melhor álbum (‘24K Magic’); melhor gravação e melhor canção do ano (‘That’s What I Like’). No total, foram seis as estatuetas que o havaiano de 32 anos levou para casa, no domingo à noite, após a festa no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA).



Os grandes derrotados foram os dois artistas que lideravam as nomeações: Jay-Z, com oito; e Kendrick Lamar, com sete. O primeiro não conseguiu receber qualquer prémio. Já Lamar arrecadou cinco galardões, mas nenhum deles em categorias importantes.



Outra das vítimas de Bruno Mars foi Luis Fonsi e o seu ‘Despacito’, que perdeu para o cantor as grafonolas douradas para canção e gravação do ano.



War on Drugs, Foo Fighters, The National e Ed Sheeran foram outros dos vencedores da noite, que contou com atuações memoráveis de Lady Gaga, U2, Elton John e Sam Smith. E, também, como não poderia deixar de ser, de mensagens políticas. Hillary Clinton foi uma das surpresas, ao surgir num sketch humorístico ao lado de James Corden. Donald Trump e assédio sexual foram outros temas que marcaram a noite.